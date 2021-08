Naine on kunstis alati kohal olnud – olgu ta positsioon olla muusa, abikaasa või lihtsalt müstifitseeritud element. Hiljem, ühiskonna arenemisel, lisandub komade vahele ka kunstnikustaatus. Kuigi sugu on kõigest üks element mitmest, mis indiviidi defineerib, on see tänasel päeval nendest paradoksaalsel kombel kõige kaalukam.