Teaduste akadeemias esitleti tänavust Eesti riigipreemiate raamatut

Tegu on raamatuga Eesti rahva kõige teravamatest tippudest ja nende erilistest kordaminekutest, mille taga on nii professionaalne võimekus, sisemine põlemine ja raamidest välja murdmine, kuid ka vaimustus ning kompromissitu pühendumine oma eri- või tegevusalale. Kogumik peegeldab saavutusi ja tegusid, mis on muutnud elu Eestimaal sisukamaks, paremaks ja ilusamaks.