Lembit Sarapuu suur ülevaatenäitus tutvustab kunstniku loomingu eri tahke

«Erakliku elustiiliga tunnustatud kunstniku viimasest personaalnäitusest on möödas juba dekaad ning tegemist on ühtlasi kunstniku esimese personaalnäitusega Pärnus. Lembit on kunstnik, kelle looming on suurte tähtedega kunstiajalukku kirja pandud, mistõttu on eriti oluline just praegu tema looming esile tõsta,» sõnab näituse kaaskuraator ja NOAR.eu kunstikeskkonna eestvedaja Andra Orn.

Oma maalistiilis on Sarapuu enda sõnul eelkõige lähtunud vararenessansi meistrite käekirjast ning ainest on dualistlik kunstnik ammutanud peamiselt loodusest ja ühiskonnast. Sarapuu hinnangul on kunst elust olulisem. «Tegelik elu – me kõik teame rohkem või vähem, mida see tähendab, mis on rõõmud ja mured. Aga kunstis on inspiratsiooni, müsteeriumi, alustamise julgust, töötamise raskust (materjali vastupanu) ja lõpuks kergendust maali lõpetamise üle!» on kunstnik öelnud varasemas intervjuus.