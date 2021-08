Jelena Kovalskaja: «Meil on kõverdunud kael ja piiratud vaade»

Praegu, kui käimas on esimese Vabaduse festivali viimane arutelu, küsin teilt, mida ütleksite festivali kohta inimestele, kes on huvitatud ühiskonnast, kultuurist ja poliitikast? Millega on Vabaduse festivali näol tegu?

Ilmselt ma ütleks, et olin mittevabade riikide teatrite festivalil, mis toimus vabal maal. Festivali nimes on küll «vabadus», ent me räägime erinevatest vabadustest. Vabadus tähendab hulka vabadusi, millest sind võidakse märkamatult ja järk-järgult ilma jätta. Kuigi me ütleme, et Eesti on vaba maa, võiks festival olla Eesti jaoks õppetunniks, et vabadus pole midagi, mis üks kord ja igaveseks kättevõidetakse ning et see on iseenesestmõistetav. Ka Eesti võib samasuguse kergusega vabadusest ilma jääda, nagu Poola ja Ungari või Venemaa.