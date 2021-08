PÖFFil muidugi on aastaid olnud spordifilmide programm, aga sellega SOFF ei võistle, ütleb festivali kuraator Kristo Kaskpeit: «Kui PÖFF näitab alati viimase aasta-paari jooksul valminud filme, meie kava aga on, muuseumile sobilikult kerge retrospektiivi hõnguga. Oleme valinud SOFFi programmi peamiselt just sellised filmid, mida inimestel pole olnud võimalik suuremalt ekraanilt vaadata või siis mille suurelt ekraanilt taasnägemine toidab ka nostalgiat.»