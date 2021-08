Aasta kirjanik on Eva Koff romaaniga «Kirgas uni»

Tänavu kevadel ilmunud romaani sündmused hargnevad tänapäeva Eestis, kus erinevate tegelastega aset leidvad seletamatud olukorrad avardavad nende seni küllalt stabiilseid arusaamu maailmast. Koffi sõnul oligi romaani lähtepunktiks, kuidas hakkama saada maailmas, mida kõik inimesed tajuvad ja mõtestavad väga erinevalt. Tajuruumide kokkupuutepunkte hakkavad teoses looma uned ja muinasjutud, mida isiku tasandil on kohati väga keeruline tõelisusest eristada.

Teos on väga aktuaalne nii sündmustiku kui teemavaliku tõttu. Tõejärgse ajastu meelemullidesse ilmuvaid mõrasid peavad tunnistama nii ratsionaalne neuroteadlane kui kristallidest väge ammutav esoteerik, ootamatu kokkupuute reaalsusega saab ka Tõde taga ajav kunstiprohvet ja laps, kes leiab usu.

«Eva Koff on üks viimase aja tugevamaid ja väljakujunenumaid prosaiste, kelle teosed pole blogijakiirusel puusalt tulistatud, vaid piisavalt laagerdunud ja küpsed, nende kerge loetavus ja kaasahaaravus võib tagantjärele üllatada, sest kummitama jäävad ootamatult kauaks. Et aines on kohalik ja eesti keel säravnõtke, väärib Eva Koff tiitlit Eesti Kirjanik rohkem kui küll,» kommenteerib kirjanduskriitik Mihkel Kunnus.