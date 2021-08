Kreenholmi Manufaktuuris kõlab laupäeval Rootsi aja muusika

Kõlavad laulud ja keelpillimuusika, mis pärinevad osaliselt perioodist, mil Eesti kuulus Rootsi kuningriigi kooseisu. Just Rootsi ajal tõusis Narva kaubanduslinnana Eesti tähtsaimate linnade hulka ja peaaegu oleks sellest saanud Eesti teine pealinn. Mälestust hiilgeajast meenutab linnapildis täna barokne Narva raekoja hoone, mille ehitamiseks andis omal ajal käsu Rootsi kuningas Karl XI.

Umbkaudu samast ajast on pärit ka kõik kontserdil esitatavad lood. Kavas on 17. sajandil Rootsi õukonna muusikaelus olulist rolli mänginud kuulsast Dübenite perekonnast pärit Gustav Dübeni, Rootsi Händeliks nimetatud Johan Helmich Romani, Rootsi Mozartiks nimetatud Joseph Martin Krausi ning Itaalia päritolu, peamiselt Stockholmis tegutses helilooja ja dirigendi Francesco Antonia Uttini ja paljude teiste muusika. Kontsert annab võimaluse oma kõrvaga kuulda, kui tihedalt oli tollal Rootsi (ja mõistagi ka Narva) nii kultuuriliselt kui ka sotsiaalselt muu Euroopaga seotud.

Ensemble Utile Dulci koosneb Eesti ja Rootsi muusikutest, kes on osaliselt või täielikult pühendanud end barokkmuusika uurimisele ja esitamisele. Ansambli koosseisus mängivad barokkviiulil Rebecka Karlsson, sopran Julia Savitskaja, barokkflöödil ja plokkflöödil Kristine West, barokkviiulil Ulrika Westerberg, barokkvioolal Boel Hillerud Nyman, barokktšellol Mirjam Pfeiffer ja klavessiinil Marju Riisikamp. Ajastutruud muusikat esitatakse autentsetel barokkpillidel.

«Muusikaline postkaart Stockholmist 1654–1783» toimub 28. augustil algusega kell 19.00 Kreenholmi Manufaktuuri kontserditelgis. Kontserdile tulles võtke palun kaasa COVID-tervisetõend ja isikut tõendav dokument. Kohapeal COVID-testimist ei toimu.

Kontserti korraldab MTÜ ContempArt, kelle eestvedamisel nädal hiljem samas kohas algavad V Narva Ooperipäevad (www.narvaopera.ee).

Ensemble Utile Dulci liikmetest:

Rebecka Karlsson (ansambli juht) on vabakutseline viiuldaja Stockholmist. Ta on mänginud ansamblite Hofkapelle München ja Hassler Consort koosseisus ning mängib regulaarselt Drottningholmi teatriorkestris ja Põhjamaade kammerorkestris ning ansamblites Göteborg Baroque ja Karlsson Baroque. Alates 2012. aasta kevadest on Rebecka Drottningholmi barokkansambli alaline liige ning ta mängib barokkansamblis Freedom, Baroque and Sisterhood koos vioolamängija Karin Ahnlundi ja tšellist Mirjam Pfeifferiga. Rebecka tegutseb ka solisti ja kontsertmeistrina.

Julia Savitskaja on pärit Narvast, õppinud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Taimo Toomas ja Nadja Kuremi ning Peterburis Peter Zvarichi lauluklassis, lisaks on ta täiendanud end Soomes Taina Piira ja Taanis Peter Kooji juures. Julia on laulnud nii solistina kui ka kooriprojektides Eesti ja Venemaa kirikutes, Rahvusooperis Estonia, Savonlinna Ooperifestivalil. Ooperil on oluline osa tema lavalisest tegevusest, ta on osalenud ooperilauljate konkurssidel Eestis, Rumeenias ja Jaapanis.