Täna esitletakse Tallinnas Laura Lindstedti romaani «Minu sõber Natalia»

Laura Lindstedt (sündinud 1976) on tänapäeva Põhjamaade kirjanduse üks huvitavamaid hääli. Tema esimene, lapsendamist käsitlev romaan «Käärid» («Sakset», 2007) sai kiita nii kriitikutelt kui ka lugejatelt ja nimetati Soome olulisima kirjandusauhinna Finlandia nominendiks. Teine romaan «Oneiron» (2015), mis jutustab hetkedest pärast surma, sai Finlandia kirjandusauhinna laureaadiks. Tema kolmas romaan «Minu sõber Natalia» (2019) on naise seksuaalsuse ja võimu kaval uurimus ning on seni tema menukaim, selle tõlkeõigused on müüdud juba 12 riiki.

Laura Lindstedt, «Minu sõber Natalia». FOTO: Raamat

«Minu sõber Natalia» on julge käsitlus noore naise seksuaalsusest, teraapiast, loo jutustamise ja identiteedi jõust. See romaan, mida Kirkus Review on nimetanud «riivatuks ja võluvaks», on mänglev, geniaalne, üdini feministlik ja üllatavalt naljakas.

Natalia hakkab käima terapeudi juures, et leida lahendust enda seksielu probleemidele. Juba alguses on selge, et ta ei hakka mängima teraapia reeglite järgi. Iganädalastel seanssidel julgustab psühhiaater patsienti rääkima kunstist, filosoofiast, kirjandusest, lapsepõlvemälestustest ja erootilistest kogemustest, tänu millele hakkavad aeglaselt langema. Nataliat piiravad seesmised tõkked. Talle hakkavad teraapiaseansid meeldima – ehk liigagi palju?