Kärt Hammer avab Põhjala tehases uue isikunäituse

Näitus on kasvujätk projektile «Abstraktsioonid», mis lõi spetsiifilise intuitiivse ruumi, kus abstraktne maal ning laiali pillutud elemendid sundisid esteetilisele kogemusele. «Punane» viib seda kogemust edasi, valides peale must-valge puhtuse intensiivse põlemise.

Näituse kuraatori Mailis Timmi sõnul on punane värv laia taju- ja tähendusväljaga, ühendades endas korraga viiteid inimese bioloogiale ja surelikkusele, erinevatele kirglikele tundmustele ning paatoslikele žestidele. «Kärt Hammer jätab oma brutaalselt punaste maalide ja objektide vahele õhku erinevateks tõlgendusteks. See õhk on samas paks tähendustest ja viidetest, mis loovad pingestatud ja sugestiivse keskkonna, võimaldades leida vaatajal enda jaoks infokihi, millega isiklikult suhestuda,» ütles Timmi.