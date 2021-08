Selgusid Eesti Jazziauhinnad 2021 võitjad

Aasta Jazzmuusik 2021 auhinna pälvis rahvusvahelise haardega nõutud jazzpianist Holger Marjamaa; populaarsust kogunud lauljatar ja helilooja Rita Ray pärjati Noore Jazzitalendi tiitliga; Aasta Jazzansambel 2021 on hiljuti uue albumi «Kevad» välja andnud Joel Remmel Trio; Aasta Jazzihelilooja 2021 on mitmekülgse profiiliga muusik ja helilooja Erki Pärnoja; ning Jazziedendaja 2021 on Philly Joe's TV, mis käivitas keerukal ajal veebikontsertide sarja ning pani 2020 aasta lõpuks käima oma telekanali.

«Ma leian, et kui oled milleski andnud absoluutselt kõik, siis on ju ainult positiivne, et sind selle juures märgatakse. See annab ka tänulikkust ja kindlust, et oled siin ikkagi midagi õigesti teinud ja sinu musitseerimine on kõnetanud ja täitnud enda eesmärki. Näen, et jazz on muutunud intellektuaalseks/akadeemiliseks ja väga vähe on muusikuid, kes suudavad pugeda ka muusikakaugete inimeste kõrvadesse ja südamesse. Inimene peaks seda muusikat esmalt tajuma enda kehaga ja siis alles mõistusega – emotsionaalselt, nii nagu väike laps leiab enda jaoks midagi põnevat. Ma siiralt loodan, et minu lindistused ja kontserdid on toonud kuulajaid kaasa selle lainega, kus nad saavad naerda, nutta, tunda rahu ja teisi positiivseid vaimseid seisundeid. Need vibratsioonid võiksid ju tervendada meid kõiki,» kommenteerib pianist ja helilooja Holger Marjamaa pärast Aasta Jazzmuusik 2021 auhinna võitmist.

Marjamaa lisab: «Kuna jazz on üks osa Ameerika mustade muusikast, siis ma soovin, et muusikud tunneks huvi ka selle sugupuu – bluesi, r’n’b, hip-hopi, gospeli, funki, souli vastu. Kõigis nendes žanrites on see sama hing ja ma leian, et on aeg tagasi tuua jazzis see sama tunne, mida me kogeme kuulates eeltoodud muusikastiile. Olen õnnelik, et olen leidnud enda kõrvale muusikud ja sõbrad, kellelt kõigilt olen õppinud, kellega koos saanud kasvada ja areneda ning kellega saame aru ja tajume muusikat samamoodi. See auhind on teile kõigile, kes te olete minu kõrval olnud ja kellega on mul au koos seda parimat muusikat teha – jazzi – Black American Classical Music’ut.»