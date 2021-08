AK ⟩ Deemonlikud hinged mõõgateradel ja teadvustes

Kohe alguses peab mainima, et sündmustest, kindlatest paikadest, maailmast või ulmebutafooriast lugusid kirjutades aitab teksti tugevusele ja usutavusele kaasa autori sügav huvi nende teemade vastu. Piiri kogumiku küberpungilikud lood on saanud nestet Jaapani anime ja manga rikkalikust maailmast, millest autor on näidetena ise välja toonud selliste tegelaste loomingu nagu Masamune Shirow või Katsuhiro Otomo, kellest viimase üks läänemaailmaski kuulsamaid teoseid on «Hing anumas» («Ghost in the Shell»).