Filmis sulavad 14. sajandi rüütliromantika ja kristlik allegooria kokku režissööri kammitsemata fantaasiaga, millest ei puudu nõiakunst, verevalamine ega hallutsinatsioonid. Kohati on rännak sedavõrd sürreaalne, et tekib küsimus, kas meie ees avaneb kangelasmüüt või on see kõik ühe pühademeeleolus rüütli meelepete?