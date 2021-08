AJA AUK ⟩ Ela aeglaselt, sure vanana

Rolling Stonesi trummari Charlie Wattsi surm puudutas paljusid. Ja miks polekski pidanud. On ju mõni teda pidanud lausa kõigi aegade parimaks rock-trummariks (kui keeruline võib olla küll sellist asja väita, aga millegipärast usun, et seda on võimalik kuidagiviisi lausa mingil objektiivsusele pretendeerival moel teha), pluss ta oli veel kena inimene. Ja Rolling Stonesi ka ju enam ei ole. Mitte et see muusikaliselt oleks suur löök, aga millelegi harjumuspärasele puudub nüüd sellisel kujul ligipääs.