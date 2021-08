KIndel laks

Naine, kannatus on su nimi

«Teenijanna päeviku» neljas hooaeg on kuuma suve varju jäänud, kuid Amazon Prime’i platvormil täiesti kättesaadav, kõik 11 osa. Ja külmade ilmade saabudes on hea aeg väike seriaalimaraton teha. Kui seriaal on jõudnud neljanda hooajani, siis tekib küsimus, kas mitte ei joosta ringiratast, ja algul see nii tundub paistvat. Peategelane June (Elizabeth Moss) põgeneb ning mingil moel saab kurja Gileadi võim ta ikka kätte. Aga hooaeg pakub siiski meeldivaid üllatusi ning piinamisstseenide poolest on «Teenijanna päevik» tuntud, isegi vana hea waterboarding ehk simuleeritud uputamine võetakse kasutusele. Seega miks üldse seda seriaali praegu soovitada, kui väljast tuleb niigi pingeid? Aga omal seletamatul kombel on Gileadi maailmale kaasaelamine mingil määral lohutav. Meil ei ole ikkagi nii hull kui seal.