Me pakume lootust, rõõmu ja lohutust

Pealekauba elab viis osatäitjat kaheksast Kadrina vallas. Siit võrsub vastus, miks sobib «Liblika» mängupaigaks just Loobu küla. Ehkki tegelased on estoonlased, toonitab loo jutustaja, näitleja August Michelson-Mihklisoo (1880–1952), et tema on surnud. Nagu kõik teisedki ta mälestustes.