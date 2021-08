Kuuldused džässi surmast on liialdatud

Modulshtein (Fotografiska, 26. august)

Tallinna triost Modulshtein on viimasel ajal üksjagu räägitud. Nad on pildil. Valdavad instrumente ja tunnetust, arenevad edasi ja teavad, mida teevad. Sel suvel ilmus neil kolmas album «Timetrix». Paar aastat tagasi Postimehe intervjuus ütlesid nad, et nende unistuseks on mängida techno-klubis.