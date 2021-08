Su T-särk kõneleb sinust nii mõndagi

Galerii keskele on ehitatud riiete konteiner, millest terendab tähenduslik T-särkide hunnik. FOTO: Paul Kuimet

Tallinna Kunstihoone galerii näitusel «Sada särki seljas» vaatab külastajale vastu lett, mis on T-särkide kuhja (õnneks taaskasutatud rõivastest) all lookas. Aga miks särgid ja mis seos on neil kunstiga? Vastuse annavad kuraatorid Siim Preiman ja Sten Ojavee temaatilisteks peatükkideks jaotatud väljapanekul, kus vaadatakse kaugemale T-särkide moe- ja tarbeesemelisest mõõtmest.