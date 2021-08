Koroonakarantiini viljastav mõju ooperikunstile?

Kuuldused Eesti teatri- ja kontserdielu surmast on osutunud liiga optimistlikeks: need kaks hingitsevad viiruse kiuste ning terviseameti armust sertifitseeritud klientide rõõmuks ikka edasi. Koroonakarantiinide kõrged lained on pillutanud esietenduste ja ettekannete kuupäevi mööda kalendrit nagu tsunami kalapaate: nii, et need paiknevad nüüd ootamatutes ja ebaloogilistes kohtades ning kohati tihedalt üksteise otsas. Iseäranis näib see hetkel kehtivat muusikateatri puhul. Neil nädalatel tulistavad Estonia, Vanemuine ja PromFest kolme peale esiettekannetena välja kolm ooperit ja ühe opereti.