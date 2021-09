Draama festivalil tutvustatakse väliskülalistele eestimaist dramaturgiat

Kahe festivali peale kokku võõrustatakse Tartus ligi 50 väliskülalist. Nii võõrustajatele kui võõrustatavatele on see sõõm värsket õhku pärast pikaks veninud koroonaaegset kultuurivahetuspausi. Balti Teatri Foorum on igal aastal erinevas Balti riigis toimuv teatriinimeste kohtumine, mille peamisteks eesmärkideks on tutvustada naabritele uusi algupärasel näitekirjandusel põhinevaid lavastusi, arendada teatritegijate omavahelisi kontakte ja luua võimalusi üksteise näidendite vastastikuseks lavastamiseks.