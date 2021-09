Usaldades unistusi ja armastust

Rakvere teatris oli ootusärevus nii suur, et kui «Tavalise ime» esietendus algas, tajusin kerget hämmingut iseendas ja ka ümbruses – et mis see nüüd siis on? Lihtsameelne lastelavastus täiskasvanutele? Ka kujundus näis kummaline, kentsakad auklikud vaheseinad, loorikuhilad, miskipärast veel kaks tooli, mida innukalt sinna-tänna taritakse. Mäletan, et nõnda on juhtunud Eili Neuhausi lavastustega ennegi: laval toimuv hakkab mõjuma aegamisi. Püsin mõnda aega skeptiline, arvates et seekord vist ei saagi kontakti... kuni olen märkamatult püütud mängu sisse, nii et ei raatsikski enam kunagi väljuda.