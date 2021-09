Aivar Tõnso on Eesti underground-muusikas asju ajanud – kasutagem seda totaalset väljendit – esimesest päevast alates. Mingis mõttes võib öelda, et temast ­algas Eesti muusika nüüdisaeg. Tõnso nimest on kujunenud ka omamoodi omadussõna, millega on võimalik kuidagi määratleda muusikat, milleks muidu sõnu ei leia.