Neitsikamber, lähedane ja kauge

19. sajandi romantiline kirjandus kinnistas meie kollektiivsesse kultuuriteadvusesse kujutise neitsikambrist, millele kaasaja sotsiaalne tegelikkus õhtumaades enam reaalset vastet ei paku. See sajand õpetaks nii kaasaegsele kui ka meie sajandi tüdrukule elu, asetades selle ootamatusse perspektiivi. Näiteks selgitaks, et noorus võib ka olla mitte ringitõmbamise aeg, vaid tähendab üksindust ja mõtisklust. Rahva kujutluses elasid pildikesed rüütlilossist, milles valitseb vana sõltumatu parun, tema tütar on aga eraldi tornis, kus tal on oma kamber. Neitsi elu on üksildane, sellesse mahuvad vaid tikkimisraam, harv seltskond ja mahedad raamatud.