Kultuuriministeeriumi muusikanõunikuks saab Ivo Lille

«Muusika aitab toetada isiksuse kujunemist. Sellepärast on tähtis, et muusikavaldkond oleks tugev – seda nii Eestis kui ka rahvusvahelises vaates,» ütles Ivo Lille. «Muusikavaldkond on olemuslikult väga mitmekesine. Meil on pika ajalooga kõrgetasemelisi kollektiive, riigi asutatud organisatsioone ja mitmekesisust loovaid eraõiguslikke organisatsioone, kelle tegevussuunad ja eesmärgid on erinevad. Suurem kogukondlikkus aitaks ka riigil välja töötada muusikakultuuri kestlikkuse tagamiseks sobivaid rahastamismudeleid ja toetussüsteeme,» lisas Lille.