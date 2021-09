Kindel laks

Kuninglik kinoelamus

Kinodele on koroonapandeemia ilmselgelt täielik nuhtlus, kuid kinokülastaja on harva end sellise kuningana tunda saanud. Saalid on halvemal juhul pooltäis, kunstilisema kallakuga linateoste puhul aga võib vaatajate kokkulugemiseks piisata ühe käe sõrmedest. Kuigi pandeemia on ka filmitootmisele paraja põntsu pannud, leiab kinodest praegu vaatamist igasugu maitsele, alates tõelistest veidrustest, nagu Quentin Dupieux’ «Kärbes», kuni Hollywoodi suurfilmideni välja, mida pole mõtet siin eraldi reklaamima hakatagi.