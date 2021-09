Popkulturistid: huvitavaid asju tuleb ise teha

Viis aastat tagasi said kokku kaks meest, Ivo Krustok ja Jim Ashilevi, ning jõudsid järeldusele, et juttu jätkub kauemaks, sest teemasid, millest rääkida tahaks, on metsikult palju ning tuleb aina juurde. Sündis podcast «Popkulturistid» .

Podcast või ka taskuhääling on asünkroonne netiraadio, mida eristab tavapärasest raadioprogrammist see, et kuulaja saab ise valida, mida ning millal ta kuulab, kui kaua ja mis vahendi kaudu ta parasjagu kuulab. Kuidas Ivo Krustok ja Jim Ashilevi podcast’i tegemiseni jõudsid, mis neid innustas ja kuidas neil sellega läheb, sellest vestlesin nendega vahetult pärast 154. osa ilmumist. Leppisime kokku, et sinatame.