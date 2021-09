Kuula ja avarda meelt: toimetus soovitab podcast‘e

Kui muheda olemise, ent keerulise iseloomuga stand-up-koomik Marc Maron 2009. aastal oma podcast’i alustas, ei osanud ta ilmselt arvata, et see tänaseni kestab. Ometi läks see nii ja «WTF with Marc Maron» pole seni oma sarmi kaotanud. Iga osa on vabas vormis, ent alati huvitav vestlus elust ja eimillestki, kus koomikud, režissöörid, muusikud ja teised loovisikud räägivad oma loomingust või ka muredest. Oma garaažis saadet lindistav Maron, kel on minevikus endalgi mitmeid keerulisemaid seiku olnud, ei karda raskemaid teemasid. Tal on ka väga muljet avaldavad külalised: Maroni garaažis on saatekülaliseks käinud teiste seas Quentin Tarantino, Robin Williams, aga ka näiteks Barack Obama.