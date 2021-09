Nüüd on neli pensionieas muusikut oma sõnu söönud, sest 5. novembril ilmub neilt uus plaat «Voyage» ning kahte lugu «I Still Have Faith in You» ja «Don’t Shut Me Down» on juba võimalik kuulata. Ja see pole veel kõik. Kevadel annab ABBA Londonis hulga kontserte, mis on eriti erilised, sest Benny Andersson (74), Agnetha Fältskog (71), Anni-Frid Lyngstad (75) ja Björn Ulvaeus (76) ise kontsertidel üles ei astu, neid asendavad nende digitaalsed kehad ehk avatarid. Küll aga on füüsiliselt kohal kümneliikmeline taustaansambel, kes digitaalsetele kehadele eheduse maitse juurde annab.