Filmirežissööride gild: valitsuse kärpekava tähendab Eesti filmi lõppu

«Eesti filmi on järjepidevalt alarahastatud. EV100 puhul tehtud ühekordne rahastussüst tõi filmi rahastuse peaaegu normaalsele tasemele ning tulemused olid kohe näha. Valmis ridamisi uusi filme, mis tõid sadade tuhandete kaupa vaatajaid. Kahjuks on valitsusel nüüd plaan jätta rahasüst ühekordseks ning püsivat immuunsust rahapuuduse vastu ei tekitata,» nendivad režissöörid.

Nad lisasid, et sellest kõigest hoolimata on filmivaldkond olnud ise aktiivne ja teotahteline. On jõutud suurtele festivalidele ning pälvinud seal olulisi auhindu. On loodud ridamisi edukaid rahvusvahelisi koostööprojekte ja ollakse hinnatud partnerid rahvusvahelisel areenil ning nende panust oodatakse ja vajatakse.