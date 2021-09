Esimesel Biotoopial osales üle 150 külalise 23 riigist

Biotoopia fookus oli inimese suhetel teiste eluvormidega. Selle tänapäevased kriitilised jooned võttis hästi kokku Saksa bioloogi ja kirjaniku Andreas Weberi tõdemus tunnetusvõimest kui mateeriavormide ühisest omadusest, mille printsiipe jagavad inimesed kõikide teiste eluvormidega bakteritest loomadeni. Nii ei pruugi suhted teiste elusolenditega tõukuda inimese subjektiivsest tahtest, vaid avaneda loomupärasemalt hoopiski tõsiasja tõttu, et me jagame teiste elusolenditega ühist mateeriat, ühist poeetilist ruumi ja me ühendume nendega seeläbi ka unikaalsetel viisidel.