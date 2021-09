Draama festival avatakse Maria Fausti teose «Kootud relvad» esmaettekandega

Kontsert on kõigile tasuta ja algab kell 17:15 Tartu kaarsilla juures, liigub sealt edasi Delta hoone juurde ja viimaks Lodjakoja lahte. Esitajateks on puhkpilliansambel koosseisus Maria Faust (altsaksofon), Indrek Vau (trompet), Andres Kontus (tromboon), Liudas Mockunas (bass-saksofon, klarnet) ja Peter Bruun löökpillidel.

«Kootud relvad» (Woven Weapons) on inspireeritud muistsetest eesti rahva kudumismustritest ja epigeneetikast. Eesti traditsioonilisi rahvariideid kanti igapäevarõivastena kuni möödunud sajandini. Mustrid riietel olid mitmetähenduslikud – need kõnelesid edasi rahva uskumusi, päritolu, maailmavaadet ja kultuuri. Rahvariided ei olnud pelgalt ilustuseks, vaid ka sümboolseks kaitseks kurja silma eest. Epigeneetika uurib organismide arenguprotsessi seda osa, mida ei määra geenid. Perekonniti päritavad traumad antakse sageli edasi põlvest põlve, vanemalt lapsele – orjus, nälg, sõjad, vägivald ... ka alkoholism ja depressioon. Nõnda nagu DNA kannab endas nii pika ajalooga sündmusi kui ka sümboleid, peitub sarnane filosoofia ka kudumismustrites. Paradoksaalsel moel kõik, mis võib inimest kaitsta, võib ka hävitada.

Maria Faust (s 1979) on üks rahvusvaheliselt tunnustatumaid Eesti jazzartiste, kes on oma loomingu sidunud jazzmuusika alternatiivsema poolega. Maria peab end uusromantikuks, sest armastab puhtaid kolmkõlasid ja tämbreid ning lihtsaid meloodiaid. Tema helikeel on emotsionaalne ning kontrastideküllane, sünteesides omavahel jazzi, klassikalist muusikat ning vabaimprovisatsiooni. Kontserdist teeb otseülekande Klassikaraadio. Kontsert toimub Draama ja Eesti Muusika Päevade koostööna.