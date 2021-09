Minister: kultuuritöötajate palgatõusu ootus on mõistetav

«Palgatõusu ootus on põhjendatud ja mõistetav nüüd, kui riigieelarve läbirääkimised on algamas. Me tahame kindlasti leida selleks võimalusi,» kinnitas Ott. «Riiklik palgalepe puudutab kultuuriministeeriumi eelarvest palka saavaid kultuuritöötajaid. Sellepärast on väga tähtis, et palgapoliitika põhimõtteid selgitataks ka laiemalt, näeme siin suuremat koostöö vajadust ka kohalike omavalitsustega, kus tehakse samamoodi kultuuritööd,» toonitas Ott.