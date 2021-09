Galerii: ERSO tutvustas oma juubelihooaega

ERSO peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts on kutsunud uueks hooajaks Eestisse maailma tippsolistid ja -dirigendid. Lisaks tutvustab Elts kavavalikuga kahte ERSO mõistes uut temaatikat: vaimne tervis ning keskkonnateadlik käitumine.

Olari Eltsi juhtimisel on Eesti esindusorkester viimasel hooajal reageerinud kiirelt ühiskonnas toimuvatele sündmustele – olulistele teemadele on sekundeeritud näiteks kontsertide ajakohaste lisalugudega, sõnavõttudega enne kontserte või vestluspartnerite leidmisega ERSO TVs ülekantud kontsertide vaheaegadel. Oluliste ühiskondlike teemade kajastamist jätkatakse Olari Eltsi eestvedamisel ka algaval hooajal.

Suure populaarsuse saavutanud kontserdisarjade «Maestro», «Romantika», «Harmoonia» ja «Klaverikontsert» kõrval on ERSO juubelihooajal kavas uus hilisõhtune kontserdisari «Audiospaa», mis keskendub lõõgastava loomuga muusikale ning «Maa laul», mille fookuses on meie planeedi hoidmisest inspireeritud muusika.

Esimene «Audiospaa» sarja kontsert toimub 24. septembril, mil Eestisse on oodata maailma üht nimekaimat elektriviiuldajat Tracy Silvermani. Koos ERSOga tuleb ettekandele kahe Ameerika minimalisti looming: John Adamsi «The Dharma at Big Sur», mis ongi kirjutatud Tracy Silvermanile ja tema enda loodud 6-keelsele elektriviiulile, ning Johan Luther Adamsi Pulitzeri preemia ja Grammy võitnud teos «Become Ocean». Edasised kontserdid sellest sarjast toovad kuulajateni teiste seas Tõnu Kõrvitsa loomingu ning volbriööst inspireeritud sümfoonilise muusika.

Erilist uhkust tunneb Olari Elts algava juubelihooaja auväärse külalisdirigentide nimekirja üle. «Meil on hea meel, et orkestril jätkub koostöö hetkel maailma ühe kõige kõlatundlikuma dirigendi Jun Märkliga, jätkuvalt tippvormis oleva Leif Segerstamiga, legendaarse Vassili Sinaiskiga, silmapaistva Hannu Lintuga ning uuema muusika spetsialisti Bas Wiegersiga. Esimest korda on ERSO ees maailma absoluutsed tipud Mihhail Jurowski ja Leon Botstein, kelle nimed muusikamaailmas suuremat tutvustamist ei vaja. Loomulikult ootame alati suure innuga kohtumist Neeme Järviga ning ka teiste ERSOga väga lähedalt seotud dirigentidega nagu Arvo Volmer ja Nikolai Aleksejev, samuti meie väga head Mihhail Gerts, Risto Joost, Kaspar Mänd, Andres Kaljuste jpt.»