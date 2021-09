Galerii: Pärdi päevade kontsert Jaani kirikus

Arvo Pärt ja Tõnu Kõrvits on kaks väga eriilmelist, kuid teineteise muusikat hindavat ja austavat loojat. Pärdi teosed on saanud mitmel puhul puudutuse Tõnu Kõrvitsalt, kes on seadnud vanema kolleegi kammerteoseid orkestrile. Tema «Vater unser» segakoorile, klaverile ja keelpilliorkestrile on juba saanud koori ja orkestri versioonis püsirepertuaari osaks, Tõnu Kõrvitsa isa Tõnis Kõrvitsa seade algselt koorile ja sümfooniaorkestrile loodud teosest «Cecilia, vergine romana» kõlas vastupidises, kammerlikumas kõlapildis eelmisel aastal Pärdi päevadel esimest korda. Pärdi muusika kõrval tuleb ettekandele Tõnu Kõrvitsa teos «Sei la luce e il mattino».