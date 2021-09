Sel laupäeval tuleb viies Kirjandustänava festival

Traditsiooniks on saanud see, et festivali programmis on tähelepanu all mitmesugused tähtpäevad. Sel aastal on tähistame 160 aasta möödumist «Kalevipoja» ilmumisest, näitus «Narr ja narrikesed ilukirjanduses» on pühendatud August Gailiti 130. sünniaastale; 100 aasta möödumist Ilmar Laabani sünnist meenutab fotosein, kus saab ennast mõõta Laabani luuletuse «Autoportree» järgi jm.