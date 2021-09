Suri laulja Uno Loop

Aastakümneid tutvustas Loop Eesti laululoomingut kõikjal maailmas. Ta on salvestanud üle 250 unustamatu laulu, mitmed neist tema enda kirjutatud. «Clementine», «Isad ja pojad», «Juanita banana», «Lõke preerias», «Me pole enam väikesed», «Mis värvi on armastus», «Märtsis algas mai», «Puuriida laul», «Sinilind», «Su aknast näen», «Väike neiu», «Ära koo mu käpikuisse päikest» – on vaid väike loetelu Uno Loobi meeldejäävast repertuaarist, mis jääb publiku südamesse. Tema loominguga on ilmunud arvukalt heliplaate, Eesti Televisioonis on salvestatud tema tegevusest mitu kontsertfilmi.