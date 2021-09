Stanisław Lem – ulmeklassik, kelle teosed keelduvad vananemast

Sarnaselt vendade Strugatskitega on ka Stanisław Lem autor, kelle loomepärandi populariseerimisse ja põlistamisse on saanud eestlased anda oma panuse. Kui Strugatskite romaani ainetel valmis Tallinnfilmis kohalike näitlejate osalusel mängufilm ««Hukkunud Alpinisti» hotell» (1979) ja suur osa Andrei Tarkovski «Stalkeri» (1979) materjalist on filmitud Eestis, siis Lemi liinis võime uhkusega ette näidata Tallinnfilmi mängufilmi «Navigaator Pirx» (1978), mille helilooja (Arvo Pärt), üks näitleja (Tõnu Saar), kostüümikunstnik (Helvi Halla) ja mitmed taustajõud tulid Eestist, ning tunda rõõmu teadmisest, et Tarkovski mängufilmis «Solaris» (1972) mängis ühte peaosa Jüri Järvet.

Ühtpidi on muidugi selge, et iga ulmeteos on alati sügavalt sängitatud sellesse aega, milles see on kirjutatud. Iga kujutletud tulevik on nii või teisiti märk hetkest, mil seda kujutletakse. Kuid ulmeteose mõjujõud ei sõltu selles esitatud teaduse vastavusest meie maailma teadusega. Olulisem on seesmine süsteemsus, millega ulmemaailma kirjeldatakse. Ulmekirjanduslik teadus on alati mingil määral väljamõeldud teadus. Lem oskas seda väga huvitavalt ja väga süsteemselt välja mõelda ning see tõstis tema loomingu ühe kindla ajahetke horisondist kõrgemale.