Pedigree esitleb albumit ja remixplaati Eesti minituuriga

«Zen Agony» on saanud uue varjundi nii välismaiste kui kohalike tegijate käe läbi. Oma töötlused on teinud Birminghami industrial noise legend KHOST ja Itaalia psühhedeelse metali lipulaev VISCERA///. Kodumaalt on teost töödelnud post-industriali viljelev Bedless Bones, kelle juhtfiguur Kadri Sammel teeb ka originaalloos külalisvokaali; kohalik müra-roki kultusbänd Shelton San, Pedigree oma kitarristi Tiit Pähnapuu alias FAAM, ning veidermuusika DJ ja produtsent !!ii.