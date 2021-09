TMW avalikustas konverentsil osalejaid

Konverentsil on esindatud ka rahvusvaheline algatus Keychange, mille eesmärgiks on muuta muusikatööstus kaasavamaks ning toetada festivale ja muusikaorganisatsioone soolise tasakaalu saavutamisel. Keychange’i kaasasutaja Ragnar Berthlingi ja Telia mitmekesisuse ja kaasamise valdkonna ülemaailmse juhi Clara Bodini osalusel võetakse luubi alla nii võrdõiguslikkus ärieelisena kui ka sooliselt tasakaalustatud festivalide korraldamise mudelid. Samuti viivad nad läbi loomelaboreid programmis osalevatele muusikutele ja muusikatööstuse esindajatele, kelle seas on TMW muusikafestivalil esinev Itaalia eksperimentaalmuusik ja teadur Johann Merrich, Norra produtsent Charlotte Bendiks ja Eesti DJ Katja Adrikova.