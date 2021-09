DeStudio näitus «Pohmelus» Fotografiskas pannakse 3. oktoobril kinni ja ma pole ikka sinna jõudnud. Nii nende näitustega ju läheb, et aega on küll. Pealegi ma mõtlesin, et ma mäletan neid 90ndaid ja DeStudiot küll ja see Fotografiska on ka veidi imelik koht.