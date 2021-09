Kunstnik Laura Põld võitis Berliinis Claus Michaletzi peapreemia

Lisaks Laura Põllule osaleb messil ka teisi Eesti kunstnikke - Tartu Kogo galerii koostöös ettevõttega Rebel Art Management esitlevad messil Alexei Gordini, Kennet Lekko, Kristen Rästase ja Kelli Gedvili loomingut.

POSITIONS mess on oluline kunstiüritus Saksamaal, mis meelitab igal aastal ligi üle 60 000 külastaja, kelle hulgas on nii kollektsionääre, kuraatoreid kui kunstihuvilisi. Mess toimub Tempelhofi lennujaamas ning on osa Berlin Art Week programmist.

Laura Põllu nomineeris preemiale Vilniuses tegutsev ja nüüdisaegsele skulptuurile keskenduv galerii AV17.

Preemia toel sai kunstnik esineda messil sooloväljapanekuga. Laura Põld esitleb messil näitust «Dirt is a record. Soil is an archive». Väljapanek koosneb Põllu värskeimatest keraamilistest skulptuuridest ja objektidest, akvarellidest ja vaippiltidest. Installatsiooni on kujundanud Kati Saarits ja seda saadab Lou Sheppardi tekst. Laura Põld kasutab oma mitmekülgses praktikas traditsioonilisi tehnikaid, et rääkida sellistest teemadest nagu maakasutus antropotseenis ja liikide kooseksisteerimine.

Eesti kunstnikku toetanud Secco Pontanova fondi eesmärk on ühendada Saksamaa ja Ida-Euroopa riigid kultuurivahetuse kaudu. Claus Michaletzi auhinna eesmärk on edendada Ida-Euroopa noori kunstnikke ja julgustada neid oma kunstnikukarjääri alguses jätkama rahvusvahelist loomingulist tegevust. Auhind anti esimest korda välja 2020. aastal, samuti POSITIONS Berlin kunstimessi raames.