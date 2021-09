Ilmus Alar Laatsi uurimus idakristlusest

Ristiusk ei ole ajalooliselt ega ka mitte teoloogiliselt pelgalt Euroopa nähtus: ta sünnipaik on Palestiina Lääne-Aasias, tema algne keskkond oli orientaalne ning ta lähimad sugulased – judaism ja islam – on loomult samuti Aasia usundid. Algul levis kristlus kolmes suunas: Euroopa kõrval ka Aasiasse ja Aafrikasse. Ajaloo käigus kasvas Euroopa suund teistest tunduvalt suuremaks, mis aga ei tähenda, et teised suunad oleksid kärbunud. Raamatu «Idakristlusest idas» peamine eesmärk ongi tutvustada neid arhailisi mitteeuroopalikke ristiusu suundi ehk orientaalset kristlust. See aitab valgustada ristiusku niisuguste nurkade alt, mis mujalt vaadates on halvasti nähtavad või lausa nähtamatud.