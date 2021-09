Leonhard Lapin lõi Arhitektuurimuuseumile uue arhitektooni

«See teos on ülistuslaul Eesti modernismile, mida kehastab arhitektuurimuuseum – võime olla uhked, sest sellist institutsiooni ei ole ka paljudel suurtel rahvastel, arhitektuurimuuseum kehastab eestlasi kui arhitektuuri loovat rahvust,» ütles Leonhard Lapin. «Avastasin soolalao hoone 1991. aastal, kui Vene väed oli mereäärselt alalt suures osas lahkunud ning mul oli võimalus üle plangu ronides minna vaatama seni suletud sadama maa-ala. Soolalao uksed olid valla ning põrandat kattis paks soolakiht.»

«Arhitektoon 30» on loodud betoonist ja terasest – kahest tänapäeva ehituskunstis valitsevast materjalist. Põhielemendid on 16 betoonist eri kõrguse ja 30x30 cm ristlõikega posti. Postid on valgest betoonist, postide jalamil on terasplaat, kus on kirjas teose andmed ja toetajate nimed.

Kompositsiooni keskele jääb kitsas, 30 cm laiune tühi ruum. Selline lahendus teeb arhitektooni kergemaks ning laseb päikesel modelleerida erilisi ja päeva jooksul muutuvaid valgusefekte.

Lapini sõnul sümboliseerib arhitektoon «30» tänapäeva ehituskunsti võimalust mitte kõike pragmaatiliselt täis ehitada. Inimene ei vaja elamiseks mitte ainult täis ehitatud, vaid ka tühja ruumi, mis just sedaviisi kujunebki avalikuks ruumiks, kus kõik saavad liikuda.

«Väliselt jätab mulje nagu oleks selle teinud Vene avangardkunstnik Kazimir Malevitš, kes on minu üks vaimseid isasid. Malevitš samamoodi kasutas seda tühjust, mis seal sees oli,» kirjeldas Lapin. „Ma olen ta täpselt pannud põhja-lõuna suunale – kui me vaatame hommikul läbi selle prao, siis on seal teine valgus ja kui me vaatame õhtul, näiteks valgetel öödel, siis on tal teine valgus.»

«Arhitektoon 30» on osa Eesti Arhitektuurimuuseumi juubelinäitusest «Majad, mida me vajame». Näitusel osalevad ruumiloojad said ülesande kavandada tinglikult majaks nimetatav objekt, mille eesmärk on kindlustada ilusam, turvalisem ja rahulikum tulevik planeedil Maa. Näitus jääb avatuks 21. novembrini.