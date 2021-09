Raamat nagu kergekaalumaadleja

Niisiis, mingist hetkest hakkas mulle üha meeldima mõte, et Olav Osolini «Kus lendab part» on kui kergekaalumaadleja. Ses mõttes, et ega sel lool olegi ambitsiooni olla miski tüse klassik tuleviku gümnasisti kohustusliku lugemisvara riiulil. Pigem on tegu lihtsalt ühe vimkarikka kerge lugemisega. Pisut painajalik, aga üldiselt jampslik krimilugu (või siiski müsteerium), mis areneb mingis maapiirkonna turismikeskuses.