Kultuuriminister: on oluline, et filmilinnak valmiks võimalikult kiiresti

«Tänane Riigikogu otsus on filmitööstuse arengu tagamiseks hädavajalik. Filmitööstus on rahvusvaheline ja nende väärtusahelad ei tohi Eesti majandusest mööda joosta ainult sellepärast, et meil on puudu kõigile nõuetele vastav võttekompleks,» kinnitas kultuuriminister ja Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimees Anneli Ott. «Edasised arutelud peavad otsustama, millise prioriteetsusega Eesti Kultuurkapital üleriigilise tähtsusega objekte rajama hakkab. On oluline, et filmilinnak valmiks võimalikult kiiresti,» lisas minister.