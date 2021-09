Kulissidetagune põrgu ja paradiis Veneetsias

Prantsuse Riviera palmide all olid juulis kohal Wes Anderson, François Ozon ja Leos Carax. Septembripäikeses sillerdavasse Veneetsia laguuni õõtsusid veetaksodega Pedro Almodóvar, Paolo Sorrentino, Ana Lily Amirpour, Pablo Larraín. Põhivõistlusest väljaspool linastusid Sir Ridley Scotti, Edgar Wrighti ja Denis Villeneuve’i linalood. Ja ehkki ennustamine on tänamatutöö, võib küllaltki julgelt öelda, et tulevased auhinnahooaja favoriidid kohtusid selgi korral just Lido päikese all.