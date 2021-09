Eesti andešõu jõuab pühapäeval lõpusirgele

Alexela Kontserdimaja fuajees ja laval astub sel pühapäeval üles koos erinevate laulu- tantsu-, teatristiilide ja leiutajate, triki- ning käsitöömeistritega ka Annetekoja 2021 patroon Uku Suviste. Sama laul, millega ta esindas Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel kõlab seekord intiimses klaveriga versioonis. Suvistel on Eestimaa annetele palju soovitusi anda. On ta ju ise võitnud kahel aastal järgemööda Eesti laulu ja olnud edukas Venemaa talendišõul. Tema soovitus on lihtne - olla väga siiras ja anda endast alati maksimum, olla mina ise ja mitte jäljendada kedagi teist.

Kui esimesel Annetekojal, 2019. aastal osales 100 annet, siis 2020-2021 aasta võistlusest võttis osa vaatamata piirangutest räsitud ajale 250 numbrit, kokku ligikaudu 450 esinejat.

Konkurss-festivali on saanud teoks tänu Tallinna linna, Kodurahu fondi, Eesti Kultuuriministeeriumi ja mitmete toetajate abile. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul peab linn oluliseks anda andekusele võimalus välja paista ja areneda. «Inimeste erilised anded rikastavad meie elu ning pakuvad säravaid hetki ja unustamatuid elamusi. Andeid võib olla erisuguseid ja paljud neist asuvad väljaspool tavapärast raami. On neid, mis jõuavad publiku ette lavalaudadel, aga ka neid, mis päädivad näiteks mõne elumuutva leiutisega. Iga anne on väärtus, millele tuleb luua võimalus end väljendada, ja konkurss-festival on üks neist,» rääkis Belobrovtsev.

Rahalised auhinnad on teistkordselt välja pannud Selver. «Eestimaise kaupluseketina on Selveri eesmärk olla heaks partneriks ettevõtmistele, mis kannavad endas Eesti toidukultuuri või kultuuri laiemalt,» ütleb Selver AS-i juhatuse liige Kristi Lomp. «Oma eesmärgi täitmiseks käime igal aastal Eestimaa toredaid väiketootjaid külastamas. Annetekoja initsiatiiv on vaat et üks ühele meie ringkäikudega – andekust otsitakse rohujuuretasandilt, väikestest kogukondadest. Sest ka kõige pisemast andesähvatusest võib lõkkele lüüa midagi suurt. Selliste sähvatuste sünni juures on Selveril väga inspireeriv olla.»

Annete hulgas on üllatavaid numbreid, näiteks esitab kümneaastane Lilian Sauvola väljakutse Elina Nechayevale esitades tema eurolaulu «La Forza». Põnev on ka leiutajast muusiku Gabriel Passovi viiuli ja puhkpilli hübriid, mis tuleb lavale Klezmer-bändi ehk juudi rahvamuusika ansambliga. Ühe kurioosumina selgus ka, et eraldi astuvad võistlustulle vanaisa ja lapselaps - harrastajast ooperilaulja Aavo Lumi ja laulupoiss Tristan Lumi. Et 450st andest on kaks välja valitud samast perest (kuigi elavad eri riikides), on omaette tore fakt.