TMW avaõhtul tulevad eitlemisele Liisa Hõbepappeli uudisteos ja Sander Mölderi album

Esmaesitlusele tuleb ka rahvusvaheline ühisprojekt «Themes For Great Cities: Tallinn». Eesti muusikud Jonas Kaarnamets ja Erki Pärnoja on ühendanud jõud Taani bändi Mew laulja Jonas Bjerre ning ameeriklasest muusiku ja ajakirjaniku Alex Maiologa. Üheskoos veedetakse nädala enne TMW-esinemist Tallinnas teose jaoks linnahelisid salvestades ning heliuuendajate Karlheinz Stockhauseni, Delia Derbyshire’i ja Brian Eno «leitud helide» strateegiaid uurides. «Themes For Great Cities: Tallinn» visuaalpildi loob videokunstnikt Alyona Movko-Mägi.