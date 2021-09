Passid müüki pannud PÖFF kasutab koroonaennetuseks uusi lahendusi

Varasem passimüük annab PÖFFi tegevjuhi Mikk Granströmi sõnul võimaluse häälestuda varakult festivali lainele ja tuletab meelde, et viimane aeg on lasta ennast vaktsineerida.

Müügil on 10-, 25- ja 40-piletilised PÖFFi passid, samuti piiramatu sissepääsuga toetaja- ja metseenipassid. 10-piletiline pass maksab 60 eurot, PÖFFi 25. sünnipäevale pühendatud 25-piletiline pass 125 eurot ja 40-piletiline pass 160 eurot. Toetajapassi hind on 200 ja metseenipassi hind 500 eurot. Igale seansile on võimalik välja võtta kaks piletit. Eraldi on müügil noorte- ja lastefilmide festivali Just Film 10-piletiline pass, mis maksab 45 eurot.

Passe saab osta festivali koduleheküljelt.

12.–28. novembrini toimuv PÖFF pöörab tänavu erilist tähelepanu nakkusohutusele, võttes lisaks tavapärastele meetmetele kasutusele kõige moodsamad viirust ennetavad ja tõrjuvad abivahendid, mis on välja töötatud Eestis.

Kiirtestimise võimalust hakkab PÖFFi külastajatele 9-eurose soodushinnaga pakkuma meditsiinitehnoloogia idufirma Certific, kelle innovatiivse telefonirakenduse kaudu on võimalik ennast testida kodust lahkumata. Videotestiga tõendatakse testi teinud isik, testi õige sooritus ja tulemus. Negatiivse testitulemuse korral saab piletiomanik telefoni 48 tundi kehtiva QR-koodi, mis tagab sissepääsu festivalile.

PÖFF on Eesti esimene kultuurifestival, kus seni peamiselt Suurbritannias tegutsenud ettevõtte uudset lahendust kasutatakse.

«Kui seni on Eestis ürituste puhul kasutatud pigem kohapealset testimist sissepääsul, siis on hea meel, et saame PÖFFi kodu- ja rahvusvahelisele publikule pakkuda oluliselt lihtsamat ja mugavamat kodus testimise võimalust. Selliselt ei pea festivali meeskond eraldi testimispunkte üles seadma ja filmihuvilised ei pea ka enne linastust testijärjekorras seisma,» ütles Certificu tegevjuht Liis Narusk.

Tehnoloogiaettevõte Respiray varustab PÖFFi kaelaskantavate õhupuhastitega, mis desinfitseerivad sissehingatavat õhku UV-valgusega ja hävitavad 99% viirustest ja bakteritest. Neid hakkavad kandma festivali töötajad, kes puutuvad kokku külaliste ja vaatajatega, samuti kasutatakse neid filmitööstusürituse Industry@Tallinn & Baltic Event konverentsidel, mis toimuvad festivali külalisi majutavas Eesti kõige koroonakindlamas hotellis Nordic Hotel Forum.

Eesti teadlaste loodud on ka SARS-CoV-2 vastaste antikehadega ninasprei BioBlock, mille on juba väga hästi vastu võtnud PÖFFi harufestivalide Tartuff ja HÕFF publik. Nüüd on ka PÖFFi külastajatel võimalik ninaspreid koos piletiga soodushinna eest osta.

„Ma olen uhke, et alati uudsetele lahendustele orienteeritud PÖFF kõnnib ühte jalga Eesti teadlaste ja ettevõtjatega ja saab nende innovatiivsust tutvustada nii Eestis kui ka mujal maailmas,” ütles festivali juht Tiina Lokk.

PÖFFi esimeste programmide ja Just Filmi üksikpiletite müük algab oktoobri keskel. Kogu programm kuulutatakse välja 5. novembril.

Vastavalt kehtivatele reeglitele pääsevad PÖFFi seanssidele ja üritustele ainult need, kes esitavad tõendi COVID-19 vastu vaktsineerimise, selle läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta.