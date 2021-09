Craig Thompsoni «Lumeteki all» on äärmiselt soliidse kaliibriga köide: peaaegu 600 lehekülge. Aga sõnu on seal vähem kui tavaliselt niisuguses raamatus, sest tegemist on graafilise romaaniga, piltides jutustusega, mida vahel ka kerglaselt ja ekslikult koomiksiks hüütakse.