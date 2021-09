Ma ise pean end võrdlemisi naljakaks inimeseks. Ma ei ole kindel, kas ka teised nõnda arvavad, ent mulle meeldib arvata, et ma olen päris vaimukas. Mulle meeldib ka arvata, et paljuski on see tänu Norm MacDonaldile (1959–2021) – koomikule, kes ei öelnud naljakaid asju, vaid ütles asju naljakalt.